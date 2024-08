Indossare un abito rosso sul red carpet | follia o idea geniale? Ecco cosa è successo alla première del film Enea durante il Festival di Venezia dell' anno scorso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 25 agosto 2024) Da Brad Pitt a George Clooney, passando per Richard Gere e Adrien Brody, senza dimenticare Isabelle Huppert, Jenna Ortega, Monica Bellucci e gli altri. L’edizione del 2024 si preannuncia come unae più affollate di mega star internazionali. Nell’attesa di eleggere afine kermesse il re e la regina di stile di quest’, rivediamo chi si è fatto notare per il look – nel bene e nel male –la storia deldel Cinema