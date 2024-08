Incendio vicino ai binari circolazione ferroviaria interrotta per oltre un’ora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12 in viale XI Agosto a Firenze per unnell'area che costeggia idi fronte alla Scuola marescialli dei carabinieri. Al fine di svolgere le operazioni di spegnimento in sicurezza è statalapoi ripresa intorno alle 13:30. I treni coinvolti, informa Rfi, hanno registrato ritardi e limitazioni di percorso. In corso da parte dei vigili le operazioni di bonifica.