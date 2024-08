Incendio nel Pisano muore una bambina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 agosto 2024) 18.35 Unadi 3 anni è morta nell'di un'abitazione a Santa Croce sull'Arno, nel. La piccola, priva di sensi, è stata portata fuori dai Vigili del fuoco, ma è morta dopo il ricovero in ospedale. I Vigili del fuoco hanno messo in salvo altre 5 persone, tra cui 3 bambini. Le cause del rogo non sono per ora state accertate.