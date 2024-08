In moto finisce contro un’auto Muore Alessio Pessina di Pozzo Soccorsi anche i due anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Schianto fra auto esulla Provinciale 120,in ospedale il centauro 30ennedid’Adda. La sua, una Yamaha, si è scontrata con una Toyota Yaris con due persone a bordo all’altezza di una intersezione. Portato in codice rosso al San Gerardo di Monza, è morto poco dopo l’arrivo. Solo contusioni e un forte stato di choc, a quanto risulta, per gli occupanti della vettura, un 77enne e una 72enne, estratti dalle lamiere dell’auto e comunque trasferiti in ospedale in ambulanza perlli. La dinamica dello schianto, comunque pauroso, è al vaglio della polizia locale di Cernusco sul Naviglio, e ancora in via di accertamento. Lo ssi è verificato di fronte al complesso di Cascina Olmo. Un’ipotesi quella che ilciclista procedesse sul rettilineo, e che lo schianto sia avvenuto mentre l’auto si immetteva sulla Provinciale da una laterale.