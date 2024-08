Il tuo fidanzato è gay la risposta di Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 25 agosto 2024) La storia d’amore traDi, che dura ormai da due anni, ha avuto un inizio moderno e un recente episodio che ha messo in luce la loro complicità. La coppia, nota per la partecipazione dia Ballando con le stelle, ha trovato l’amore grazie a TikTok, dove il, "“Il tuoè gay”, ladiDi" L'articolo “Il tuoè gay”, ladiDiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.