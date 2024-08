Il Torino rimonta l' Atalanta 2-1 all' Olimpico

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI - Prima vittoria per ildi Paolo Vanoli. I granata, dopo il clima pesante a causa della contestazione pre gara contro il presidente Urbano Cairo per quanto successo durante il calciomercato (con le cessioni di Buongiorno e Bellanova), hanno vinto per 2-1 in casa contro l'grazie alle reti di Adams e Ilic e a Milinkovic-Savic, che nel finale ha parato un rigore calciato da Pasalic. "Inutile", invece, il terzo gol in maglia orobica di Retegui. La sfida dell'si è accesa immediatamente quando Lazaro, dopo aver sfondato per vie centrali, non è riuscito a superare Carnesecchi. Lo spavento iniziale ha dato una scossa ai nerazzurri che hanno risposto con Ederson, ipnotizzato dall'uscita in presa bassa di Milinkovic-Savic.