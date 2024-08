Il festival del giallo chiude stasera con Robecchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Ultima giornata per "Ventimilarighesottoimari indel noir e delcivile" di Senigallia. Si inizia questo pomeriggio alle 18.30 presso l’Angolonei giardini della scuola Pascoli, dove è previsto l’incontro con Enrico Pandiani. Lo scrittore parlerà del suo ultimo libro ‘Naufragio’. In serata (ore 21.30) alla Rotonda a Mare è atteso Alessandro(foto), giornalista, scrittore e autore per programmi televisivi e radiofonici, noto in particolare per la saga che ha come protagonista Carlo Monterossi. L’ultimo capitolo della serie è ‘Pesci piccoli’.