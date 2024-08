Il 28 agosto Rai accende il DVB-T2 | tutto quello che c' è da sapere sul nuovo digitale terrestre

Leggi tutta la notizia su dday

(Di domenica 25 agosto 2024) Siamo oramai prossimi alla scadenza promessa per anni e non ancora mantenuta, l'accensione del DVB-T2. Un MUX di Rai verrà migrato alla nuova tecnologia alla quale, al momento, non hanno accesso almeno 10 milioni di TV in Italia.