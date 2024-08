I 10 parcheggi più belli d' Europa | tra funzionalità e meraviglia atchitettonica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 agosto 2024) Quando si pensa ai, è raro che emergano immagini di strutture architettoniche straordinarie o opere d'arte urbane. Tuttavia, alcuni instanno rompendo questo stereotipo, unendoe design innovativo per trasformarsi in vere e proprie destinazioni turistiche. Il team di Parclick ha recentemente esaminato ipiù impressionanti del continente, classificandoli in base a design, posizione e caratteristiche speciali. Ecco i diecipiùd'che, oltre a offrire spazi per lasciare l'auto, contribuiscono a valorizzare il tessuto estetico e culturale delle loro città. Volkswagen Autostadt – Wolfsburg, Germania La Volkswagen Autostadt di Wolfsburg non è solo uno, ma un capolavoro architettonico. Con le sue alte torri di vetro che ospitano le auto nuove, questa struttura si distingue per il suo design futuristico.