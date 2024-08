Highlights e gol Picerno-Avellino 4-1 Serie C 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ildomina l’nella prima giornata del girone C di. La squadra di Tomei rifila un pesante 4-1 agli irpini. Doppietta in mezz’ora per Volpicelli (75? e 87?), entrato al posto di un buon Petito al 62?. In gol Pagliai (65?) e Vitali (95?). Il gol della bandiera lo segna Gori (91?), che colpisce un palo sempre nel recupero. Rivedi tutti i gol dell’esordio vincente dei ragazzi di Tomei.e gol4-1,) SportFace.