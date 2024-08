Grave incidente stradale all' alba 21enne muore nello scontro frontale con un' altra auto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 agosto 2024) Un ragazzo di 21 anni è deceduto all’di questa mattina dopo un gravissimoavvenuto lungo la strada regionale Monti Lepini che collega la provincia di Frosinone a quella di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Frosinone, la Peugeot condotta dal giovane si è scontrata con una Panda con alla guida un trentenne residente a Ceprano. Un