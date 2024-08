Gol nel nome di don Dario Ciani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Nel ricordo di Don. Come ormai è consueto in ogni estate, si è svolta a Cervia l’annuale edizione del memorial dedicato al popolarissimo sacerdote scomparso nel 2015. L’amico degli ultimi, come amava definirsi, fondatore e anima della comunità di Sadurano. La sfida di calcio a 7, giunta alla nona edizione, ha visto in campo appunto la formazione del Sadurano guidata da Giampiero Petrini, per anni stretto collaboratore del sacerdote, e il Club Forza Forlì, che ha collaborato per anni all’attività del campo sportivo sorto al centro del borgo rinato sulla collina di Castrocaro. La nona edizione della sfida, prevista al meglio delle tre partite, si è conclusa con la vittoria del Club Forza Forlì impostosi per 5-3 nella prima partita, bissando il successo 9-7 della seconda gara.