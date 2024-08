Genoa ufficiale l’arrivo di Fabio Miretti in prestito dalla Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilha annunciato ufficialmente l’ingaggio di, che arriva insecco per una stagione. “Cresciuto nel settore giovanile bianconero”, il centrocampista classe 2003 “vanta 58 presenze in Serie A e 10 presenze tra UEFA Champions League ed Europa League. In maglia bianconera alza anche una Coppa Italia nella stagione 2023/2024”, si legge nella nota diffusa dal club ligure.indosserà la maglia numero 23.diinSportFace.