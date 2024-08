Fiorentina-Venezia viola in cerca di gioco e punti Diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 – Chiuso il tormentone Nico Gonzalez (con l’argentino alla Juve e 38 milioni ai) e in attesa di rinforzi dal mercato, ladi Palladino sfida il(ore 18.30) e deve fare, magari mostrando un pizzico di bel. Dopo due pareggi deludenti in campionato e in Conference League, la squadra di Palladino deve cambiare passo.