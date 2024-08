Fiorentina e Venezia si annullano 0-0 al Franchi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI -si dividono la posta in palio al termine di una gara non divertente ma equilibrata in cui i migliori in campo sono risultati i due portieri. Più soddisfatti a fine partita gli ospiti che soffrono solo nei 15' finali del primo tempo ma che in realtà reggono molto bene l'impatto contro Kean e compagni che di contro palesano una difficoltà tecnico-tattica oltre che un momento psicologico non semplice. Proprio i padroni di casa, che devono rinunciare inizialmente a Quarta, acciaccato fisicamente, oltre che a Pongracic squalificato, fanno fatica per rendersi pericolosi negli ultimi venti metri delanche se Joronen, migliore in campo, deve dire di no almeno tre volte fra il 31' e il 42', prima su una rovesciata di Kouame, poi su Parisi ed infine su Richardson, ma in tutte le circostanze su azioni estemporanee.