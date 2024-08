Fiorentina è già contestazione | fischi e cori contro la società e i giocatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 – Siamo ancora in agosto e in casa viola è già. Dopo lo scialbo pareggio interno con il Venezia, lo stadioa sonoramente e la curva viola contesta(“Bisogna spendere”) e(invitati a tirare fuoriil carattere). Così, invece di andare sotto la curva per salutare i tifosi, Palladino e la squadra si sono stretti in cerchio a centrocampo. In realtà, laallada parte della curva viola era partita prima, durante il primo tempo, per la cessione di Nico Gonzalez alla Juve. "La vostra ambizione è vendere la nostra passione?" recitava uno striscione (applaudito da tutto lo stadio) seguito dala Juventus e dalla richiesta di “spendere”.