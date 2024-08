Finalmente ecco il Napoli di Conte | 3-0 al Bologna

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di domenica 25 agosto 2024)– Ildi Antonioprende forma. Batte in casa 3-0 ilcon una partita “cazzuta”, così come l’allenatore aveva chiesto alla vigilia. Una squadra che ha giocato con grande attenzione contro uncomunque pericoloso ma non così tanto da preoccupare i partenopei. ilha raccolto i primi tre punti dell’anno con un gol per tempo contro i rossoblù di Italiano, trascinati dalle giocate di Kvaratskhelia. Il talento georgiano dopo aver colpito una traversa ha servito a Di Lorenzo un assist perfetto per il gol del vantaggio, poi si è messo in proprio al 75? con la rete del raddoppio al termine di un’azione personale. Al 94? poi il tris delcon Simeone con assist all’esordio per Neres.aggressivo ma poco pericoloso nei novanta minuti.