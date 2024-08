Fatima Wojohat e le altre sognatrici di Kabul

Leggi tutta la notizia su aleph-tales

(Di domenica 25 agosto 2024) Da quando i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan, il 15 agosto del 2021, lo spazio di vita e libertà delle donne è andato via via restringendosi. I mullah le vogliono sottomesse, chiuse in casa, coperte dal burqa, cancellate dalla società. Nel disperato tentativo di tenere sotto controllo il loro corpo le hanno estromesse dal lavoro, dalle