F1 Lewis Hamilton penalizzato dopo le qualifiche in Olanda | cosa è successo a Zandvoort

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Sarà ancora più in salita il GP d’, 15° round del Mondiale 2024 di F1, per. Il pilota britannico della Mercedes aveva concluso 12° lesul circuito di, non riuscendo a superare il taglio della Q2 e quindi non potendo giocarsi una posizione migliore nello stint successivo del time-attack. Come se non bastasse, al britannico sono state inflitte tre posizioni di penalità in griglia a causa dell’impeding nei confronti del messicano Sergio Perez (Red Bull) nel corso della Q1. Come riportato nel comunicato ufficiale, gli Stewards hanno ritenuto chesia stato informato dell’arrivo di Perez all’ingresso di curva-8 e pur dando spazio nella curva incriminata a Checo: “aveva già approcciato curva-9 e si è rimesso in traiettoria, bloccando dunque il messicano“.