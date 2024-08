F1 la nuova griglia di partenza del GP d’Olanda dopo le penalità di Hamilton e di Albon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Commissari di gara protagonisti ieri nel post qualifiche del GP, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sono arrivate quasi in serie delle sanzioni che hanno cambiato l’ordine delle cose indi. Un time-attack in cui a partire dalla pole-position sarà sempre il britannico Lando Norris (McLaren) a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Oscar Piastri (McLaren). Lewis, infatti, è stato penalizzato con tre posizioni inperché ritenuto colpevole di impeding nei confronti del messicano Sergio Perez, nel corso della Q1.aver terminato in dodicesima posizione il time-attack, il britannico si ritroverà ulteriormente zavorrato, partendo 14° questa domenica. Sarebbe dovuta essere 15ª piazzola, ma un’altraè stata comunicata. Si tratta della squalifica del thailandese Alexander