Esonero Fonseca DECISIONE CLAMOROSA della società Milan sul tecnico dopo due giornate

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 agosto 2024), ecco laSOCIETA’ vista la necessità di invertire la rotta: cosa si aspetta il club rossonero Come riportato dal CorriereSera, ilha confermato la fiducia a Paulola sconfitta di ieri contro il Parma e l’unico punto conquistato in due partite. Ecco il messaggio che filtra dal club rossonero: PAROLE – «Fiducia rinnovata in