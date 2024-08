“Erik ti prego smettila” l’audio di Nicoleta Rotaru salvato sul cloud che ha incastrato l’ex per omicidio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 25 agosto 2024) Secondo gli inquirenti, l'agonia diè durata quasi dieci minuti. Negli audio che hanno portato all'arresto di Erik Zorzi per femminicidio, la donna implora l'uomo di smetterla ma lui replica: "Liberaci dal male, vattene via". Per la Procura l'uomo l'avrebbe strangolata a letto "implorandola di andarsene, di sbrigarsi, quasi come a dire che la resistenza stava durando anche troppo".