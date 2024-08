Eleganti ma casual disinvolti quel tanto che basta leggeri ma non troppo ecco i capi e gli accessori essenziali per il ritorno in ufficio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 25 agosto 2024) Blues da rientro in città? Per affrontare il back to work con la giusta dose di stile e tirarsi su con l’umore, lo shopping è sempre un’ottima panacea. A patto che sia fatto con la testa e senza compulsione. Del resto settembre è qui e le ferie stanno terminando (o sono appena terminate). Meglio pensare seriamente ai lookAutunno 2024, invece che rimuginare e intristirsi sulla fine dell’estate.