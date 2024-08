Ecco L’Altro Festival Oggi si ascolta Mozart alla Domus Pauperum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) 1alle 17,di Corso Garibaldi, si chiude la prima parte de “2024“ con il concerto dedicato al Divertimento “Gran Trio” in mi bemolle per archi K. 563 di, con Daniele Ruzza al violino, Sara Gianfriddoviola e Héloïse Piolat al violoncello. Ingresso libero e degustazioni di prodotti locali. Si riparte da martedì nella Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria con le prove aperte al pubblico sul Quartetto in mi bemolle op. 47 per pianoforte e archi di Robert Schumann e il Quartetto in do minore op. 15 per pianoforte e archi di Gabriel Fauré, con la pianista Christa Bützberger che si unisce al trio d’archi. Le prove aperte si tengono fino a sabato, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con il concerto finale atteso per domenica primo settembre, sempre con ingresso aperto a tutti.