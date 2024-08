Ecco chi scherza con il fuoco fondamentalista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) In Francia, due auto sono esplose di fronte a una sinagoga, si è sfiorata la strage; in Germania, al grido di «Allah è grande», un uomo ha ucciso a coltellate tre persone, l'Isis ha rivendicato l'attentato; in Italia, un gruppo neo-brigatista ha diffuso un elenco di nomi la cui colpa è quella di essere o ebrei o “sionisti”, nella lista ci siamo anche noi di Libero, il sottoscritto e Daniele Capezzone. ()Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi