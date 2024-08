Diretta Rai Sport Domenica 25 Agosto 2024 - Diamond League Canottaggio GT Sprint Motocross

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 25 agosto 2024) In vista del weekend,25, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su RaiHD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45.