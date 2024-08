Cuciniamo insieme | carpaccio pescato

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 25 agosto 2024) Pronti per una cena fredda, di gran gusto e di minima sorpresa? Ecco la preparazione che serve: questo». Che però col pesce non c’entra nulla, c’entra invece con le pesche che sono il frutto di stagione, perfette per accompagnare la carne e in ottimo contrasto con le erbe aromatiche. Ma il tocco di classe arriva dall’aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio: un vero gioiello della nostra gastronomia.