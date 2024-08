Costanza Cavalli | ossessione sinistra per i voti del Meeting

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Finito di leggere l'articolo di Repubblica sul popolo deldi Rimini – che «abbraccia i moderati» e «rifugge gli estremi», viva Tajani, abbasso Salvini, bravo Giorgetti, Lollobrigida chi?, Autonomia portami via – c'è venuta in mente la barzelletta dell'ubriaco sotto il lampione, quella dove un tizio ubriaco guarda a terra, sotto un lampione, passa di lì un poliziotto e dice: «State cercando qualcosa, signore?». E il tizio risponde: «Sì, cerco le mie chiavi». E il poliziotto: «Le avete perse in questo punto?». Quello risponde: «In effetti laggiù» e indica il marciapiede di fronte. «Ma allora», chiede il poliziotto, «perché le cercate sotto il lampione?». «Perché qui c'è luce». TIRATI PER LA GIACCA A Repubblica sono ancor più bravi a far di necessità di virtù e se le chiavi non le trovano, mica si spostano a cercarle, sostengono di averle trovate.