Conte allontana lo spettro della scissione Grillo rispetti gli accordi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI -? "Non vedo questo rischio". Il leader M5s, Giuseppe, liquida così in una intervista a Repubblica l'ipotesi che lo scontro nel suo movimento arrivi a conseguenze estreme. "Abbiamo avviato un processo costituente inarrestabile" spiega. Quanto alla reazione di Beppericorda che "ha assunto precisi impegni contrattuali che lo obbligano a non sollevare mai questioni sull'utilizzo del simbolo da parte del Movimento, che peraltro è già stato modificato più volte ed è registrato a nome dell'associazione del Movimento 5 Stelle e non di singole persone". Il presidente M5s assicura che l'idea di voler fare un partito personale è "una sonora sciocchezza. Non ricordo che in passato sia mai stata fatta una costituente dal basso con piena libertà di defenestrare anche il leader o approvare indirizzi da lui non condivisi".