Conte a Grillo | La smetta di porre paletti Renzi? Alleanza perdente

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 25 agosto 2024) "Io stesso sono rimasto sorpreso della reazione diconsiderando che ha sempre predicato il principio fondativo della democrazia dal basso. Ora che questo si realizza, secondo regole chiare e condivise, mi colpisce la sua volontà dio predeterminare alcuni risultati". Lo afferma, intervistato da Repubblica, il leader dei 5s ed ex premier Giuseppe. Su una possibile scissione commenta: "Non vedo questo rischio, abbiamo avviato un processo costituente inarrestabile per dare possibilità a tutti di esprimersi su temi e obiettivi strategici del Movimento".