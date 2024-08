Concorrenti Grande Fratello | ecco i primi 14 nomi ufficiali spunta il nome tarantella da Temptation Island

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 25 agosto 2024)dei 14 vip pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia tra circa tre settimane, l’anteprima arriva – come sempre – da Davide Maggio.: i14 vipEsattamente come lo scorso anno, nella Casa delentrerà Lino Giuliano da14il” da" L'articolo14il” daproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.