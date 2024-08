Concerti all’alba ecco quando verrà recuperata la data posticipata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Si recupera sabato 7 settembre alle 7 il concerto Mirabilia, annullato per maltempo lo scorso 18 agosto. Fa parte deie al tramonto, echi di natura. promossa dall’amministrazione Del Chiaro, in collaborazione con l’associazione Musicalia Aps, diretta da Fabrizio Datteri, ideatore del progetto Oltremusica 2024. Il concerto si svolgerà nell’area verde alla chiesa di Tofori. Mirabilia, tecnologia e tradizione, innovazione e recupero con il gruppo Staindubatta, formato da Emilia Galgani, Simone Tardelli e Federico Bragagli. Doveva essere il Il terzo evento della rassegna e rappresenta quello che nel presente tecnologico può essere utilizzato in maniera positiva ed efficace: mezzi di comunicazione potenti, in cui il senso dello spazio non è un limite.