Como incendio in un garage di via Salardi | in fiamme una moto intossicato il proprietario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2204 –, questa mattina verso le 10, neldi un condominio in via, a: inunacicletta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di via Valleggio, che hanno spento il rogo ma le cause sono ancora da chiarire. Leggermenteil