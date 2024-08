Classifica Vuelta a España 2024 | O’Connor amministra Tiberi crolla Fortunato miglior italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Si conclude anche la nona tappa delladi ciclismo su strada, la Motril-Granada di 178.5 km, che conferma la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle di Ben. Vittoria odierna in solitaria per il britannico Adam Yates, davanti all’atleta dell’Ecuador Richard Carapaz, mentre l’australiano chiude terzo e difende senza problemi il simbolo del primato confermandosi al primo posto ingenerale con 3’53” di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Terza piazza proprio per Richard Carapaz a 4’32”, davanti allo spagnolo Enric Mas, del Movistar Team, ora quarto a 4’35” dalla vetta, mentre ilin graduatoria è Lorenzo, 18° a 11’13”.