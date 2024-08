Civate 60enne bloccata in un canalone a 1 000 metri di altezza | interviene in elicottero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)(Lecco), 25 agosto 2024 – Ha sbagliato sentiero e si è infilata in un ripido, senza più riuscire né a proseguire, né a tornare indietro. Nella mattina di domenica una escursionista di 60 anni è rimastaa milledisu uno sperone di roccia sulle pendici del monte Cornizzolo. Per individuarla e recuperarla si sono subito messi in marcia da terra i vigili del fuoco di una squadra del Nucleo Saf, specialisti in interventi di soccorso speleo alpino fluviale, del comando provinciale di Lecco con i colleghi del distaccamento di Valmadrera. Dall'aeroporto di Malpensa sono invece decollati i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco.