Cina | turismo estivo a Chongqing 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 ago – (Xinhua) – Turisti viaggiano in barca per ammirare il panorama notturno a, nel sud-ovest della, il 21 agosto 2024. Le famose destinazioni turistiche di, citta’ nota per le sue alte temperature, attirano molti turisti in estate. (Xin) Agenzia Xinhua