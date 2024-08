Chiusa la Valle dei Templi per registrare il concerto de Il Volo | è polemica

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 agosto 2024) Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e la Giunta comunale, intervengono in merito alle recenti polemiche sollevate per i concerti de «Il» nelladei. E affermano: " Tali polemiche appaiono sterili e strumentali , alimentate da chi evidentemente non ha a cuore il bene e lo sviluppo della nostra terra e, con ogni probabilità, sono sollevate per meri fini elettorali. Invece