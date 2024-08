Cessione Osimhen bloccata possibile permanenza fino a gennaio da fuori rosa | resta una sola pista?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 25 agosto 2024) L’edizione de La Gazzetta dello Sport, rivela come il futuro del bomber azzurro potrebbe essere ancora al Napoli, ma non in campo: “sarà sempre legato al Napoli, così come Napoli e i napoletani saranno sempre grati al nigeriano. Ma la storia è finita male e poteva essere gestita meglio” “L’ipotesi di un blitz del Psg nei L'articolodauna