Calvarese DIFENDE l’Inter | Vi spiego le MOTIVAZIONI dietro il rigore nerazzurro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 agosto 2024): «Su Thuram èper DUE MOTIVI». Le dichiarazioni dell’ex arbitro sull’episodio da moviola Gianpaolo, ex arbitro, giudica positivamente la prova del fischietto Di Marco in Inter Lecce. «Nel primo tempo viene contestato un braccio di Darmian in area, ma non c’è nulla: il pallone colpisce prima il perito e poi il braccio dell’ineriste, che non