Calendario Pro Tour Amburgo 2024 beach volley | programma orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilcompleto dell’Elite16 didelProdi, inda mercoledì 21 a domenica 25 agosto nella città tedesca: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviate le qualificazioni di mercoledì, inizia lo spettacolo del tabellone principale con tante coppie medagliate alle Olimpiadi di Parigied agli Europei in Olanda di pochi giorni fa. Sono tre le coppie italiane al via: inseritimente nel main draw Valentina Gottardi e Marta Menegatti (vicecampionesse d’Europa in carica) e Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, mentre arrivano dalle qualificazioni Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte visibili in streaming suballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.