Calciomercato Juventus il PIANO del Barcellona per Chiesa | ecco la MOSSA dei blaugrana per l’attaccante

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilpunta a vendere a titolo definitivo Federico, che piace molto alIlbussa alla porta delper Federico. Secondo Sky, già domani potrebbe esserci importanti passi avanti per accaparrarsi l’esterno offensivo ex Fiorentina. Il Barça ha il problema di spazio per registrare i nuovi calciatori, ma