Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 25 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Tomas Palacios può dirsi un giocatore dell’. Il ragazzo argentino, partito da Buenos Aires con scalo a Madrid, è atteso a Milano nelle prossime ore. Poi si sottoporrà alle visite mediche e metterà la firma sul suo nuovo contratto. Si tratta praticamente dell’ultimo colpo in entrata del club nerazzurro.