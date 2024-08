Calciomercato Como un altro difensore | già fissate le visite mediche

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilè scatenato sul. In attesa della trasferta sul campo del Cagliari, la dirigenza continua a muoversi sul fronte trattative e nelle ultime ore ha definito un’altra operazione interessante. E’ fatta per l’arrivo agli ordini del tecnico Fabregas del calciatore Marc-Oliver Kempf,tedesco dell’Hertha Berlino. Il calciatore sarà lunedì in Italia per sostenere le.