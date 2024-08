Boom di atleti ai Mondiali di ciclismo amatoriale | Vogliamo tornare a Santarcangelo con le medaglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Una volata per. Saranno tanti i santarcangiolesi in corsa ad Aalborg, in Danimarca, dove si disputeranno (dal 28 agosto all’1 settembre) idi. La competizione è organizzata direttamente dall’Uci, l’Unione ciclistica internazionale. Per strappare un posto ai, i corridori hanno dovuto affrontare in questi mesi diverse gare che davano diritto alla qualificazione. Tra le squadre presenti con piùci sarà il Team del capitano, gruppo ciclistico difondato da Daniele Bertozzi. Che sarà anche uno dei 5in gara per la squadra: con lui ad Aalborg Maria Cristina Prati (già vincitrice di tresu strada e della cronometro iridata), Luca Bevitori, Luca Ricci e Andrea Ronci. Ma in Danimarca correranno anche Mirco Ciccioni, Michele Teodorani, Roberta Conti, della squadra Matteoni di