Bonate Sotto non ce l’ha fatta Angelo Besana | caduto da un albero è morto a 73 anni dopo dieci giorni di agonia

(Di domenica 25 agosto 2024)(Bergamo), 25 agosto 2024 – Giorno di dolore per l’intera comunità die in particolare per la famiglia, che piange, 73che la scorsa settimana èda un. I fatti sono accaduti il 16 agosto in un’area verde vicino alla casa dell’uomo in via Cavour. Il pensionato è stato immediatamente portato all’ospedale Papa GiovXXIII, dove gli è stata riscontrata una forte emorragia associata a un trauma cranico importante. La situazione è apparsa immediatamente compromessa, tanto che i medici hanno immediatamente avvisato i famigliari del possibile aggravarsi della condizione clinica del congiunto.venerdì scorso. La moglie Adonella Pedruzzi e i figli Elena e Gabriele hanno insieme deciso per la donazione degli organi.