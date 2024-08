Bonate Sotto arriva l’autogrù per smontare le campane | transito vietato

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di domenica 25 agosto 2024) IN VIA SANTA GIULIA. Martedì 27 luglio l’intervento: era dal 18 febbraio dell’anno scorso che si attendeva questo momento, da quando lesono state fermate per problemi di sicurezza, a causa di condizioni tecniche che si sono ulteriormente aggravate.