Benevento-Cavese lunedì 26 agosto 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 25 agosto 2024) Primo turno anche nel girone C della Serie C e il posticipo delsi infiamma con un derby campano che vede ildi Auteri sfidare la neopromossa. Le streghe ci riprovano, dopo aver sfiorato l’obiettivo grosso lo scorso anno grazie al ritorno del tecnico siciliano e alla grande rimonta nel finale di campionato. Ancora una volta il patron Vigorito non ha badato a InfoBetting: Scommesse Sportive e