Basket 3×3 | la Spagna torna Campione d’Europa nel torneo femminile battuta la Francia in finale

(Di domenica 25 agosto 2024) Si è concluso a Vienna il cammino della Europe Cup di3×3 (sostanzialmente gli Europei) per quanto riguarda il. A garantirsi la vittoria è la, che batte inlaper 19-11 e conferma una sostanziale predominanza all’interno dell’evento di quest’anno. Un successo tutto di squadra, benché contrassegnato dalla figura di Sandra Ygueravide, 6 punti nell’ultimo atto, ma 42 (più di tutte) nel. Nella mattina, in semilasi era imposta per 21-11 nei confronti della Polonia, mentre laaveva dovuto faticare tantissimo nei confronti dei Paesi Bassi, per un 18-17 arrivato grazie a due conclusioni da un punto di Marie-Eve Paget. Nellaper il 3° posto sono proprio le olandesi a prevalere sulle polacche per 21-14.