Atletica riecco Tamberi | vince in Diamond League in Polonia

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 ago. (askanews) –Gianmarco. Dopo la delusione olimpica e l’impossibilità di poter difendere l’oro di Tokyo, il saltatore marchigiano è tornato in pedana, ina Chorzow per la tappa della, alla vigilia dell’appuntamento di Roma, il Golden Gala che si terrà il prossimo 30 agosto. Fatica ancora, non è al massimo della forma, ma si impone, ancora una volta.entra in gara a 2.18, supera la quota al terzo tentativo, non è ancora al meglio della condizione fisica dopo la colica renale che lo ha colpito a Parigi. Salta 2.22 senza problemi e 2.26 al secondo salto. Dopo un errore a 2.29 decide di andare direttamente a 2.31. Restano due in gara a 2.33, l’ucraino Doroshchuk sbaglia ela gara.