Ascoli Piceno cade in canale irriguo | morto bimbo di 3 anni

Undi 3dopo essere caduto in un. La tragedia oggi pomeriggio nel comune di Spinetoli, in provincia di. Inutili le manovre per rianimare il piccolo eseguite dai sanitari intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Da una prima ricostruzione dei fatti, ilsi sarebbe allontanato da casa che si trova poco distante dalper le acque irrigue. La famiglia del, straniera, ha dato l'allarme per la scomparsa del bambino e sono iniziate le ricerche. Due persone che passavano vicino alhanno visto ile hanno chiamato i soccorritori che hanno tirato fuori il bambino dal. Nonostante le manovre per rianimarlo, non c'è stato nulla da fare.